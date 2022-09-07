Розгромна перемога "гірників" у Німеччині приємно шокувала всю країну. Як зазвичай, вболівальники готові носити на руках футболістів Шахтаря після тріумфу у Лейпцигу.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?

Одностайний з усіма і Сергій Ященко, легендарний півзахисник "помаранчево-чорних", який із 444 матчами за Шахтар посідає четверту сходинку в переліку клубних центуріонів. Разом з тим, Сергій Володимирович відносно стримано реагує на стартовий успіх Шахтаря в Лізі чемпіонів – уся боротьба попереду.

– Мабуть, як і всі, я приємно здивований. Особливо, якщо врахувати, що Шахтар тільки на початку свого шляху, команда перебуває на стадії формування. Такі перемоги дуже важливі. Відзначу особливе налаштування футболістів – думаю, вчора вони виконали усі тактичні вказівки тренера. Було помітно, що Шахтар робитиме ставку на контратаки, і вона повністю спрацювала.

– Головна несподіванка вечора – вихід Мар’яна Шведа. Власне, у його можливостях ніхто не сумнівався. Питання могли виникати до Мар’янової фізичної готовності.

– Ми можемо робити акцент на удачі, мовляв, скористався помилкою воротаря і забив завдяки рикошету. Проте цей фарт треба заслужити. Не пішов би Мар’ян на воротаря, той би не помилився. Голи Шведа важливі ще й з психологічної точки зору. Вони надихнули і окрилили команду. Іншими словами, змусили донеччан повірити у власні сили і надали впевненість, що проти цього суперника можна грати. Забий першим Лейпциг – хтозна, як би розвивалися події на полі. Згадайте, як німці активно розпочали. Мені здавалося, що ось-ось і вони заб’ють.

– Не менших овацій заслуговує Михайло Мудрик. Такі матчі – гарна відповідь критикам?

– Безперечно. Мудрик був лідером. Постійно загострював, намагався втекти, вивести партнерів на ударні позиції. Молодчина! Його талант важко не помітити. Нам залишається чекати – Михайло набереться досвіду, стане сильнішим у тактичному плані і виросте у футболіста високого класу.

– Окрім очевидних героїв, кого можете відзначити за підсумками вчорашнього дива у Лейпцигу?

– Тараса Степаненка. Капітан, гравець з досвідом. Він багато бачив у своєму житті і його поради для молоді є дуже цінними. Степаненко вміє заспокоїти, підказати, продемонструвати на власному прикладі.

– Ви грали за Шахтар, основу якого складали місцеві футболісти. Вам приємніше дивитися на команду, у старті якої вийшли 8 вихованців, ніж на ту, де ключову роль виконували бразильці?

– Звичайно, вболівати за своїх цікавіше. Особливо радісно спостерігати за їхнім розвитком та прогресом. Можливо, їм ще не вистачає тієї техніки, пластичності, навичок роботи з м’ячем. Проте повернуся до постаті Степаненка. Коли він грав за запорізький Металург, про нього знали тільки місцеві фахівці. Минули роки, а Тарас став провідним українським футболістом. Чому б нинішнім молодим гравцям Шахтаря не повторити цей шлях? Треба не зупинятися на досягнутому і рухатися вперед.

– Головна роль Йовічевіча на даному етапі – психологічно заспокоїти команду і не дозволити їй впадати в ейфорію?

– Переконаний, що хлопці все самі розуміють. Ейфорії не буде. Вчора футболісти Шахтаря чудово проявили себе – ідеально виконали тренерську установку. У наступному матчі з Селтіком вони намагатимуться це повторити. Важливо те, що вони повірили у свої сили і матимуть величезну мотивацію.

– Усі ми переживали, як гратиме Шахтар без легіонерів. Як вам нове обличчя команди?

– Говорити про сформоване нове обличчя ще рано. Колектив тільки створюється. Мені здається, що надзвичайно багато залежить від Йовічевіча. Він досвідчений тренер, знаннями та вміннями необхідними володіє. Висновки робитимемо трохи пізніше. Але зараз можна сказати, що у Шахтаря є всі можливості.

– Для виходу з групи, зокрема?

– Краще рухатися крок за кроком. Не варто забігати наперед. Так, вчорашня гра видатна, вона феєрична. Такий результат дає тонус і дарує надію на майбутнє. Проте я пропоную зачекати. Триматимемо кулаки, будемо вірити у Шахтар Йовічевіча, але поки без глобальних підсумків.

Мудрик – 100 мільйонів, Шведа – у збірну: Шахтар №1, поки Суркіс "переймається халявними трансляціями для дідів на селі"