Венгерские сюрпризы для Шведа

На 16 минуте Гулачи запутался в своих ногах и подарил мяч прессинговшему Шведу. Марьян воспользовался подарком венгерского голкипера и попал издалека в пустые ворота. Бум! Благодаря быстрому мячу Шахтер получил удобный сценарий и оборонял уже не нули, а победу.

РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4 – видео голов – Мудрик и Швед шокируют немцев

Пропустив в начале второго тайма в ответ, дончане сразу же восстановили преимущество. Через минуту! И снова помогли мадьяры. Классная комбинация через центр, Мудрик включил дриблинг и нашел пасом Шведа, а Марьян рикошетом от Орбана оформил дубль. Фантастика!

Разобранный Лейпциг

Лейпциг имеет проблемы в начале сезона. Одна победа за пять туров и невнятная игра. Доменико Тедеско пытается перестроить игру под более удобный стиль для звездного "новичка" Вернера – больше скорости и вертикальности. Однако результатов пока нет. На выходных РБ подвергся безвольному уничтожению от Айнтрахта и выглядел совершенно разобранным. Сегодня тоже.

Оказавшись на грани увольнения, Тедеско решил тотально перетряхнуть команду. На Шахтер вышел очень странный стартовый состав со многими игроками ротации. Кроме того, немцы перешли на необычную схему 4-2-3-1 с Вернером на левом фланге. Эксперимент не удался. Лейпциг, конечно, контролировал мяч, атаковал, но качественных моментов до перерыва было мало.

Саксонцы нанесли всего 4 удара за весь первый тайм, и только один из них (от Нкунку) был острым. Когда хозяева обыгрывались в одно касание – сразу возникала опасность. Однако Лейпциг редко повышал темп атак, ставя перед Шахтером сложные задачи. Ожидаемые розыгрыши, нехватка креатива в центре поля, Вернер на своей волне отдельно от партнеров.

Во втором тайме Лейпциг прибавил. Прибавил в динамике, прибавил в остроте. "Быки" стали чаще заходить в опасные зоны, чаще бить по воротам. И даже забили, когда Силва нашел дырку в опорной зоне, а Собослай тонко отбросил на Симакана. Замены от Тедеско улучшили игру Лейпцига, но недостаточно. Хозяева не возили Шахтер.

Шахтер завоевал свое везение

Шахтеру повезло. Не будем лукавить. Первый удар Шведа (16 минута) оставался единственным у "горняков" до второго удара Шведа (58 минута). За это время команда Йовичевича только раз зашла в чужую штрафную. Пропустив, дончане сразу же вышли вперед – серьезный эмоциональный импульс. Под занавес встречи Лейпциг раскрылся и подставился под разгром. Фактор везения зафиксировали, но дончане заслужили эту удачу.

Заслужил Йовичевич, который неожиданно выпустил в стартовом составе Шведа. Доверил Марьяну правый фланг, оставив в центре атаки Зубкова. И не прогадал. Что Швед, что Зубков, что Мудрик получили очень сложные условия, но умудрялись цепляться за мячи после выносов. А еще Йовичевич выпустил на левый фланг обороны Коноплю, который хоть и не идеально сыграл перед голом, но отдался на все сто.

Заслужила команда, которая рыла носом, пахала от первой до последней минуты. Отсутствие класса и должного взаимопонимания "горняки" компенсировали невероятной самоотдачей. Ошибка – мгновенно подчищаем. Не успели за комбинацией РБ – двое летят в подкат. Шахтер выдержал весь матч в среднем блоке, сохраняя компактность. Выждал. И сделал решающие уколы образцовыми контратаками.

Мудрик – неземной, космический, галактический

Заслужил и Мудрик! 30 миллионов? Уже мало! Роскошный матч от Миши. Создал два гола партнерам и сам забил один. Шахтер обыграл Лейпциг, а Мудрик разгромил Лейпциг.

Миша держал соперника в напряжении, даже когда Шахтер всей командой сидел у своих ворот. Как только Мудрик получал мяч, становилось горячо. Он на скорости проскакивал в свободное пространство и пытался что-нибудь придумать.

Сначала придумал второй гол, выведя на удар Шведа. Затем забил третий – завершил контратаку Шахтера, когда ему идеально выкатил Судаков. А на последних минутах Мудрик прострелил на Траоре и сделал 4:1!

Шахтер стартует в Лиге чемпионов с грандиозного разгрома Лейпцига. В параллельном матче Реал разбил Селтик. Именно с мадридцами Шахтер разделяет лидерство в группе.