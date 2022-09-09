Повноцінний єврокубковий сезон розпочався у вівторок. Цей день подарував Україні дуже приємну сенсацію. Шахтар на виїзді несподівано розібрався з РБ Лейпциг. Так, у німців величезні проблеми. Проте, на фоні ситуації, в якій опинився увесь український футбол, лише цим пояснювати успіх донеччан було б щонайменше несправедливо. На жаль, два інші наші представники у Європі підтримати почин "гірників" не спромоглися. Динамо було дуже близьким до нічиєї у Стамбулі, але все ж дозволило Фенербахче забити переможний м'яч у компенсований час. СК Дніпро-1 також програв – номінально домашній матч проти потенційно найсильнішого суперника свої групи Ліги конференцій, АЗ Алкмаар.

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Відтак, здобуток українських клубів за минулий тиждень склав лише два бали – за перемогу Шахтаря. У таблиці коефіцієнтів це плюс 0,4. Абсурдно сподіватися, що команда Ігора Йовічевіча й надалі продовжить робити такі подарунки. А от від Динамо з СК Дніпро-1 небезпідставно чекаємо більшого. Легко не буде, визнаємо. Однак навіть у нинішніх реаліях ці команди здатні давати більше у Лігах Європи та конференцій відповідно. Тим паче, що далі суперники будуть не настільки сильними. Щонайменше обійти окупантів із сусідньої країни ще до зими – справа честі і цілком досяжна ціль. Залишилося менше як 0,2 очка. Зазіхнути на позиції Швейцарії, Чехії та Норвегії теж реально, але у них перевага. Їхні здобуті бали діляться на 4, а не на 5, як у нас.

Тому більше уваги потрібно приділяти тим, хто наразі позаду. Хорватія також цього тижня розжилася очками завдяки сенсації. Динамо Загреб обіграло Челсі в групі Ліги чемпіонів і принесло в таблицю коефіцієнтів 0,5 очка, що дозволило обійти Грецію та мінімально скоротити відстань до України. Проте вигляд найсерйознішого переслідувача має Туреччина. ЇЇ представники поповнили скарбничку на цілий бал. Тобто відстань до нас скоротилася на 0,6. Якщо такий темп збережеться (на щастя, це малоймовірно), то до кінця групового етапу від нашої переваги не залишиться зовсім нічого.

Позитив полягає у тому, що вдалося трішки відірватися від Данії. У неї теж у боротьбі три клуби, але вони синхронно програли. Відтак, жодних балів до таблиці коефіцієнтів не додали. Зрештою, потрібно розраховувати не на осічки конкурентів, а на плоди власної праці. Наступний тиждень на папері вселяє оптимізм. Звитягою в Лейпцигу Шахтар підняв планку очікувань. Тепер хочеться бодай нічиєї проти Селтіка. Тим більше грати доведеться не у пекельному Глазго, а у дружній Варшаві. Від Динамо хочеться лише перемоги. Навіть усі кадрові втрати не повинні заважати киянам перемагати такі команди, як АЕК Ларнака. Навіть з урахуванням, що саме цей клуб вибив у кваліфікації СК Дніпро-1. Між іншим, дніпрянам у четвер також грати проти кіпріотів. Аполлон чинний чемпіон країни і бездоганно почав нову кампанію, але нічия в першому турі ЛК з дуже проблемним Вадуцом натякає, що команді Олександра Кучера цілком до снаги зачепитися за очки.

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