Таарабт получил вызов в сборную Марокко после 5-летнего перерыва – игрок имел похожую проблему в Бенфике

Хавбек Бенфики Адель Таарабт претендует на звание главного неудачника современного футбола.

Адель Таарабт последний раз появлялся на поле в футболке своей национальной команды около 5-ти лет назад. Наставник сборной Марокко Халилходжич решил, что прошло достаточно времени, чтобы дать хавбеку новый шанс и пригласил Аделя на товарищеские матчи команды.

Таарабт дебютировал за Бенфику почти через 4 года после подписания контракта

Стоит отметить, что 30-летний Таарабт не впервые встречается с такими долговременными перерывами в своей карьере. Полузащитник лишь весной 2019-го впервые появился на поле в футболке Бенфики, хотя контракт с "орлами" подписал еще в 2015-м.

В прошлом сезоне Таарабт провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался.

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