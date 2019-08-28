toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Таарабт отримав виклик у збірну Марокко після 5-річної перерви – гравець мав схожу проблему в Бенфіці

18:59 207 Читать на русском
Таарабт отримав виклик у збірну Марокко після 5-річної перерви – гравець мав схожу проблему в Бенфіці
Адель Таарабт / Фото ФК Бенфіка

Хавбек Бенфіки Адель Таарабт претендує на звання головного невдахи сучасного футболу.

Адель Таарабт останнього разу з'являвся на полі у футболці своєї національної команди близько 5-ти років тому. Наставник збірної Марокко Вахід Халілходжіч вирішив, що минуло достатньо часу, щоб дати хавбеку новий шанс і запросив Аделя на товариські матчі команди.

Таарабт дебютував за Бенфіку майже через 4 роки після підписання контракту

Варто відзначити, що 30-річний Таарабт не вперше зустрічається з такими довготривалими перервами у своїй кар'єрі. Півзахисник лише весною 2019-го вперше з'явився на полі у футболці Бенфіки, хоча контракт з "орлами" підписав ще у 2015-му.

В минулому сезоні Таарабт провів лише 2 матчі та результативними діями не відзначався.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ

blog_ava
Кубок України, жеребкування 3-го попереднього раунду: в боротьбу вступають клуби УПЛ – онлайн-трансляція
13:00
2147
Теги
Адель Таарабт Адель Таарабт Бенфіка Бенфіка Марокко Марокко футбольні курйози Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук