Таарабт отримав виклик у збірну Марокко після 5-річної перерви – гравець мав схожу проблему в Бенфіці

Хавбек Бенфіки Адель Таарабт претендує на звання головного невдахи сучасного футболу.

Адель Таарабт останнього разу з'являвся на полі у футболці своєї національної команди близько 5-ти років тому. Наставник збірної Марокко Вахід Халілходжіч вирішив, що минуло достатньо часу, щоб дати хавбеку новий шанс і запросив Аделя на товариські матчі команди.

Таарабт дебютував за Бенфіку майже через 4 роки після підписання контракту

Варто відзначити, що 30-річний Таарабт не вперше зустрічається з такими довготривалими перервами у своїй кар'єрі. Півзахисник лише весною 2019-го вперше з'явився на полі у футболці Бенфіки, хоча контракт з "орлами" підписав ще у 2015-му.

В минулому сезоні Таарабт провів лише 2 матчі та результативними діями не відзначався.

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