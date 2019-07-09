"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ

Ар'єн Роббен оголосив про остаточну зупинку свого "моторчика". "Футбол 24" із почестями відправляє уславленого вінгера Баварії та збірної Нідерландів на заслужену пенсію.

"Людина зі скла" протрималася найдовше від всіх", – заявив Ар’єн Роббен після останнього матчу за збірну Нідерландів, а 4 липня остаточно оголосив про завершення кар’єри футболіста. 10-річна ера у Баварії завершилася. Майже усе його футбольне життя супроводжували постійні травми. Лише за останні сім років їхня кількість досягла позначки 31. За таку схильність до ушкоджень вболівальники прозвали Роббена "скляною людиною".

"У моїй кар’єрі було стільки травм, що я цілком міг би скласти список завдовжки від підлоги до стелі".

Це не завадило нідерландському генію грати у футбол до 35 років на найвищому рівні. Рішення завершити кар’єру далося складно. Роббен ще був голодним до футболу і мав велике бажання грати, але йому протистояла реальність. Тіло, змучене численними травмами, не давало ніяких гарантій. Впертий індивідуаліст прислухався до себе і відступив. За плечима Ар’єна залишилася чудова історія – 29 виграних трофеїв, чемпіонство у Нідерландах, Англії, Іспанії, Німеччині, перемога у Лізі чемпіонів з Баварією у сезоні 2012/13 та титул віце-чемпіона світу-2010. Ар’єн Роббен – один із найкращих футболістів за останні 20 років. Його шлях був непростим, а успіху постійно намагалися завадити травми.

Особлива школа Гронінгена

Народилася майбутня легенда Баварії у маленькому нідерландському місті Бедюм. Ганяти м’яч Ар'єн почав ще у 5 років. Батьки помітили захоплення свого сина та влаштували у найкращу футбольну школу міста. У 12 років хлопець почав виступати за Гронінген. Саме у цьому клубі найбільшу увагу приділяли розвитку індивідуальних якостей футболіста та непередбачуваності на полі. Звідси і зароджується схильність Робенна до того, щоб брати гру на себе. У дебютному сезоні 2000/01 півзахисник не гаяв час і став найкращим молодим гравцем клубу.

Пройшовши саме таку школу футболу, вже в дорослому віці Ар’єн критикував традиційну систему Нідерландів. Мовляв, сучасні тренери хочуть, аби молоді гравці працювали над двома ногами. Але краще, щоб робочу ногу зробити фантастичною, інакше футболіст просто добре (і не більше!) володітиме двома нижніми кінцівками.

Через ПСВ, Челсі та Реал – до ідеальної Баварії

Після успішного виступу за Гронінген, Роббен вирішив спробувати сили у ПСВ. У дебютному сезоні він разом зі своєю командою став чемпіоном Нідерландів. Юний гравець не пас задніх, а знову став одним із найкращих молодих футболістів у команді. Всього за ПСВ Роббен відіграв 75 матчів, у яких відзначився 22 рази.

Перехід у Челсі заклав початок триклятому періоду травм. Ти – молодий, амбітний, голодний до футболу, готовий рвати усіх на своєму шляху – переходиш в англійський топ-клуб, готуєшся до дебюту, але перед стартом сезону отримуєш травму. Не найкраще відчуття. Окрім цього, лікарі кажуть про підозру на рак яєчок.

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На щастя, все обійшлося. Але перший вихід на поле довелося відкласти до 23 жовтня 2004 року.

"Я люблю футбол, і тому мені безмежно боляче, коли я не можу грати і повинен дивитися на команду з трибуни".

За три роки Ар’єн Роббен виграв усеможливі трофеї Туманного Альбіону – двічі чемпіон Англії, володар Кубків Ліги та Англії, а також Суперкубка. Наставник "синіх" Жозе Моурінью затіяв перебудову гри команди. Зміни – це добре, але от для нідерландського вінгера місця у новій схемі не знайшлося. Настав час змінювати команду і чемпіонат, адже в Англії Роббена постійно супроводжували травми. Щосезону він потрапляв у лазарет по 5-7 разів. Такі регулярні пошкодження мали б вибити Ар'єна з кондицій, але він продовжував, не зважаючи ні на що, грати на високому рівні.

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Наступна сторінка книги про футбольне життя Роббена переносить нас у сонячну Іспанію. Після похмурого та дощового Лондона – саме те, що потрібно. У Реалі він стабільно грав у основі та продовжував завойовувати трофеї: спочатку чемпіонство, потім – Суперкубок Іспанії. Травми нікуди не зникли і проявилися вже на початку. Після того, як Ар’єн відіграв за Реал півтора місяці, він вибув у лазарет на 6 тижнів.

Мюнхенська магія

Відігравши півсотні матчів за Реал, Роббен перейшов у мюнхенську Баварію. Цей клуб став останнім у кар’єрі. Цілих десять років життя він грав для німецьких вболівальників. Розкрився як впертий індивідуаліст, який здатний на непередбачувані дії завдяки особливому дриблінгу та суперприйому – рейд із правого флангу в центр і прицільний удар по воротах. Небагатьом вдавалося його зупинити. Захисники розводили руками: "А що ми взагалі можемо вдіяти, коли Роббен ось так зміщується і б’є?"

"Так, це зброя. Коли щось спрацьовує, ти просто продовжуєш це робити. Я не той, хто повинен пояснювати, чому прийом працює".

За всі ці роки у клубі було багато досягнень. Все йшло, як треба, ще з першого матчу за Баварію. У поєдинку проти Вольфсбурга Роббен вийшов на заміну та оформив дубль після передач Франка Рібері. Це заклало початок легендарної зв’язки – Роббері.

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Неможливо не згадати про фінал Ліги чемпіонів 2012/13. Своєю перемогою Баварія повинна завдячувати саме Роббену, адже це він забив вирішальний гол на 89-ій хвилині поєдинку проти дортмундської Борусії. Це був перший в історії фінал ЛЧ, де зустрілися дві німецькі команди. Ар’єна визнали найкращим гравцем матчу.

Окрім цього, голландець став 8-разовим чемпіоном Німеччини, здобув Суперкубок УЄФА-2013, чотири рази виборював Кубок Німеччини, п'ять разів – національний Суперкубок. А ще – переміг у фіналі клубного ЧС.

При цьому Роббен стабільно виступав за збірну Нідерландів. Дебютував у віці 19 років. На його рахунку 96 матчів та 37 голів. Колишній тренер збірної Берт ван Марвейк казав: "З-поміж Мессі, Роналду і Робенна я, як тренер, обрав би Роббена. Із цього тріо він – найуніверсальніший. У плані багатогранності Роббен обганяє Роналду з Мессі, але мало хто це бачить. Всі помічають лише голи і гру в атаці".

Травми нікуди не зникали, але це не завадило йому творити магію на своєму фланзі. Покращити здоров’я вдалося саме у Баварії. Роббен почав якісніше слідкувати за своїм тілом, спостерігав за всіма змінами та ходив до остеопата. Для півзахисника навіть розробили спеціальну систему тренувань. У складні періоди поруч з ним перебувала дружина, яку він знав ще з дитинства, та троє дітей (два хлопчики і дівчинка).

Ар’єн Роббен – ідеальний приклад того, що, не зважаючи на всі перешкоди, які підкидає реальність, можна досягнути неабиякого успіху і вже у 35 років сказати, що життя вдалося. Футболіст закохав у себе вболівальників працелюбністю, відданістю, силою характеру, технікою та націленістю на ворота суперників. То, може, він не такий вже й "скляний"?

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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