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Таарабт дебютировал за Бенфику почти через 4 года после подписания контракта

14:06 55 Читати українською
Таарабт дебютировал за Бенфику почти через 4 года после подписания контракта
Адель Таарабт / Global Imagens

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт в матче 27-го тура чемпионата Португалии против Тонделы дебютировал за основную команду лиссабонцев.

Марокканец вышел на замену на 71-й минуте игры против Тонделы (1:0). Интересно, что дебют 29-летнего хавбека состоялся почти через 4 года (1387 дней) с момента перехода в Бенфику.

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Напомним, что Таарабт перешел в портгуальский клуб из КПР в 2015 году на правах свободного агента. С тех пор он играл только за вторую команду Бенфики, а еще полтора сезона провел в аренде в Дженоа.

Теги
футбольные курьёзы Адель Таарабт Адель Таарабт Бенфика Бенфика Португалия Видеоновости
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