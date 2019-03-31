Таарабт дебютировал за Бенфику почти через 4 года после подписания контракта

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт в матче 27-го тура чемпионата Португалии против Тонделы дебютировал за основную команду лиссабонцев.

Марокканец вышел на замену на 71-й минуте игры против Тонделы (1:0). Интересно, что дебют 29-летнего хавбека состоялся почти через 4 года (1387 дней) с момента перехода в Бенфику.

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Напомним, что Таарабт перешел в портгуальский клуб из КПР в 2015 году на правах свободного агента. С тех пор он играл только за вторую команду Бенфики, а еще полтора сезона провел в аренде в Дженоа.