Миланская прокуратура довела до суда дело, в котором фигурируют Маттиа Лукарелли и Федерико Аполлони.

Следствие длилось более года. В результате прокурор Алессия Менегаццо просит у суда 3 года и 6 месяцев заключения для Лукарелли, Аполлони и трех их друзей, сообщает Golssip.

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Компанию обвиняют в акте сексуального насилия в отношении 22-летней американской студентки. Инцидент произошел в ночь с 26-го на 27-е марта 2022 года. В январе 2023-го футболистов арестовали, но впоследствии выпустили на время следствия.

Федерико Аполлони и Маттиа Лукарелли вместе играли за Ливорно, но прошлым летом клуб прекратил с ними сотрудничество. Последний, кстати, является сыном бывшего звездного форварда Кристиано Лукарелли, который играл в донецком Шахтере.

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