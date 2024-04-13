Міланська прокуратура довела до суду справу, в якій фігурують Маттіа Лукареллі та Федеріко Аполлоні.

Слідство тривало понад рік. У результаті прокурорка Алессія Менегаццо просить у суду 3 роки і 6 місяців ув'язнення для Лукареллі, Аполлоні й трьох їхніх друзів, повідомляє Golssip.

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Компанію звинувачують в акті сексуального насилля щодо 22-річної американської студентки. Інцидент стався у ніч з 26-го на 27-ме березня 2022 року. В січні 2023-го футболістів арештували, але згодом випустили на час слідства.

Федеріко Аполлоні та Маттіа Лукареллі разом грали за Ліворно, але минулого літа клуб припинив з ними співпрацю. Останній, до речі, є сином колишнього зіркового форварда Крістіано Лукареллі, який грав у донецькому Шахтарі.

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