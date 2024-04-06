В конце марта 40-летний бразилец заплатил один миллион евро залога и смог хотя бы временно покинуть тюрьму. Алвес не спешил разговаривать с прессой, но все же согласился ответить на несколько вопросов журналиста El Periodico, с которым пересекся в ресторане. Именитый экс-футболист несколько похудел, но не отказывает себе в комфорте. Алвес с товарищем приехал на автомобиле, был одет в хорошую одежду и заказал себе еды на 223 евро.

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"Каждую пятницу мне надо отмечаться в суде и все. Больше я особо ничего не делаю. Это матч, который мне нужно отыграть в суде. Не знаю, как долго он продлится. Как проходили месяцы в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место. Я спокоен, все в порядке", – поделился Алвес.

Напомним, бразилец приговорен к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование, которое он якобы совершил в ночном клубе Барселоны. Дело продолжается, а прокуратура требует еще жестче наказать Дани.

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