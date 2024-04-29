Неделю назад Рома просила руководство Лиги Серии А перенести доигровку матча с Удинезе на май, чтобы как можно лучше подготовиться к играм с Наполи в чемпионате и Байером в Лиге Европы. Лига отказала римскому клубу, и главный тренер "джаллоросси" Даниэле Де Росси публично раскритиковал это решение. Теперь римляне снова решили отправить в Лигу запрос о переносе своего матча с Аталантой, который намечен на 12 мая. Эта встреча должна состояться спустя три дня после ответного выездного матча с Байером в 1/2 финала Лиги Европы.

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Как информирует Voce Giallorossa, гипотетический перенос игры в Бергамо на один день должен повлечь за собой и перенос финала Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом – он запланирован на 15 мая. Только в таком случае Лига сможет гарантировать бергамаскам три дня подготовки к финалу Кубка после встречи с Ромой в 36-м туре чемпионата.

Римский клуб аргументирует свою просьбу необходимостью соблюсти честность: матч между Аталантой и Ромы станет решающим в определении пятой итальянской команды, которая получит право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После полуфинала Лиги Европы с Байером римляне будут уставшими. Что интересно, в день игры в Леверкузене Аталанта сыграет ответный полуфинал ЛЕ с Марселем. Однако "богиня" сыграет этот матч дома – как и следующую игру с Ромой в чемпионате.

Сообщается, что шансы на то, что Лига прислушается к просьбе Ромы невелики – многие болельщики уже организовали поездку в Рим на финал Кубка Италии заранее.

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