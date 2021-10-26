Дмитрий Ребров сделал выбор между клубами, за которые в свое время выступал именитый отец.

"Трудно сказать, за кого болел бы. Думаю, за Вест Хэм. Последние восемь лет я живу в Лондоне и смотрю все их матчи.

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На играх Динамо я уже давно не был, хотя смотрю по телевизору. Все мои друзья болеют за Вест Хэм. Мы с ними постоянно разговариваем о команде. Поэтому сейчас у меня больше связь с Вест Хэмом, чем с Динамо, хотя за киевлян я тоже болею. Что если бы "бело-синих" тренировал отец? Тогда без вариантов – Динамо", – рассказал Дмитрий Ребров в интервью Fanday.

Добавим, что 22-летний сын легенды занимался футболом в академиях Тоттенхэма, Вест Хэма и Динамо, однако сейчас получает образование журналиста в Англии.

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