"Думаю, не секрет, что отец вел переговоры со сборной Украины. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался на этот счет, он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ, вот и все, что я знаю.

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Почему не сложилось? Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с Аль-Айном, и нехорошо было бы покидать эту команду просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны. Его контракт с Аль-Айном рассчитан до лета 2022 года. Многие писали, что до 2025 года, но это неправда. Думаю, он желает отработать его до конца.

Есть ли в его планах поработать со сборной Украины после Аль-Айна? Если будет такая возможность, то, конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. Папа имеет амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем", – резюмировал Дмитрий Ребров в интервью Fanday.

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