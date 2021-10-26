Дмитро Ребров зробив вибір між клубами, за які свого часу виступав іменитий батько.

"Важко сказати, за кого вболівав би. Думаю, за Вест Хем. Останні вісім років я живу в Лондоні і дивлюся усі їхні матчі.

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На іграх Динамо я вже давно не був, хоча дивлюсь по телевізору. Усі мої друзі вболівають за Вест Хем. Ми з ними постійно розмовляємо про команду. Тому зараз у мене більший зв'язок із Вест Хемом, ніж із Динамо, хоча за киян я також вболіваю. Що якби "біло-синіх" тренував тато? Тоді без варіантів – Динамо", – розповів Дмитро Ребров у інтерв'ю Fanday.

Додамо, що 22-річний син легенди займався футболом у академіях Тоттенхема, Вест Хема і Динамо, однак зараз здобуває освіту журналіста в Англії.

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