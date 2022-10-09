УАФ привезла немалое количество представителей в Германию, которая через два года будет хозяйкой чемпионата Европы.

Сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2024 – одна из самых тяжелых групп для "сине-желтых"

Интересно, что в зале также присутствовал Никита Павелко – сын руководителя украинского футбола. Он сидел справа от пресс-атташе сборной Украины Александра Глывинского. Соответствующие кадры попали в трансляцию жеребьевки. При этом нет никакой информации о том, что Павелко-младший является работником УАФ.

Отметим, что сам Андрей Павелко сидел не с украинской делегацией, а среди почетных гостей рядом с организаторами Евро-2024.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы