Александр Усик находит время для спорта №2 в своей жизни.

Новоиспеченный чемпион по боксу в супертяжелом весе прилетел в Лондон, чтобы посмотреть финал ЛЧ между Боруссией Д и Реалом.

Камеры часто ловили VIP-гостя.

Усик пересекся с Андреем Шевченко, который свою единственную ЛЧ выиграл в сезоне 2002/03.

Конечно, звездный боксер не забыл и об Андрее Лунине, для которого стал персональным фанатом. Украинец просидел финал в запасе, но после завершения вместе с Реалом праздновал исторический успех.

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