"Сине-желтые" на Евро-2024 и Олимпийских играх будут бороться не только за престиж, но и за немалые деньги.

Национальная сборная Украины узнает суммы премиальных накануне стартового матча финальной части Евро-2024 против Румынии (17 июня), сообщает Sport.ua.

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По информации источника, успешным для команды Сергея Реброва будет считаться задача минимум – выход из группового турнира в плей-офф.

Несколько запутаннее ситуация с премиальными для олимпийской сборной Украины, которая в июле возьмет старт в Играх-2024 во Франции. Если Руслан Ротань получит в свое распоряжение всех тех игроков, которых он хотел видеть в сборной, то и задачи будут выше, соответственно, и премиальные больше.

Напомним, сейчас Ротань и Ко готовятся к товарищескому турниру во Франции, где сыграют с Индонезией, Италией, Панамой и Японией. У национальной команды впереди спарринги с Германией, Польшей и Молдовой.

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