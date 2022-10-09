Главная команда страны узнала оппонентов в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.

В воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка групп квалификации. Церемония началась в 13:00 по киевскому времени. Украина третий раз в своей истории попала в 3 корзину отбора.

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По результатам жребия, "сине-желтые" попали в группу С. Соперниками нашей сборной будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Учитывая, что перед нашей командой будет стоять задача выйти на Евро, будет трудно, ведь фаворитами являются Италия и Англия.

С командой Саутгейта Украина встречалась в четвертьфинале Евро-2020 (0:4), а с подопечными Милевски – на групповом этапе этих соревнований (2:1). Против "Скуадры Адзурры" последний раз мы играли в 2018-м (ничья 1:1), а против Мальты – в 2017-м (поражение 0:1).

Украина не могла оказаться в одной группе с Беларусью, ведь УЕФА разводит нас с приспешниками террористов. Россия, к слову, была исключена из жеребьевки из-за полномасштабной войны против нашей страны.

Заметим, Германия напрямую квалифицировалась на ЧЕ как хозяйка соревнований. Из группы в финальный турнир выйдут 10 победителей и 10 команд, которые займут вторые места. Еще три путевки будут разыграны в плей-офф.

Поединки отбора продлятся с марта по ноябрь 2023 года. Жеребьевка групп Евро-2024 состоится в декабре 2023-го, а сам форум – с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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