Жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы 2024 начнется в воскресенье, 9 октября, в 13:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трасляцию происшествия в этой новости.

Состав корзин

Корзина "финала четырех" Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

1. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

2. Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

3. Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

5. Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

6. Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Регламент

В жеребьевке примут участие 53 национальных ассоциации. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не будет играть в квалификации. Сборная Украины попала в третью корзину.

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Отстранение россиян продолжается. Их не допустили к жеребьевке из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Все сборные были посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций УЕФА на сезон 2022/23 и распределены по 7 корзинам. Команды будут разбиты на 10 групп: в семи группах – по 5 участников, в трех – по 6.

Ограничение

Четыре сборных, пробившихся в финальную стадию Лиги наций, сыграют в группах из пяти команд.

Сборные из пяти пар разводятся по разным группам: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.

В одну группу могут попасть не более двух сборных с высоким риском суровых зимних условий: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

Прямая видеотрансляция жеребьевки отбора Евро-2024 на YouTube-канале УАФ