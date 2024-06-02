Тони Кроос завершает карьеру в 34 года. Финал Лиги чемпионов в Лондоне стал для него последним матчем за Реал. После победы немец был эмоциональным и дерзким.

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"Конечно, я хотел попрощаться с титулом. К счастью, удалось. Мы плохо играли в первом тайме. Нужно хвалить Дортмунд за хороший план. Понадобилось много времени, чтобы заиграть компактнее и стать лучше соперника.

Ностальгировать вроде и нет смысла, но когда смотришь на это все, то кое-чего будет не хватать. В чем разница между Реалом и другими клубами? Мы не проигрываем финалы", – сказал Тони Кроос.

Карло Анчелотти на пресс-конференции после финала заявил: "Мы ждем Тони обратно, если он передумает. Лучше попрощаться он просто не мог. Он уходит на пике. Он легенда клуба. Все фаны ему благодарны".

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