Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид – видео гола
23:40 - Читати українською
Мадридский Реал встречается с дортмундской Боруссией в финале Лиги чемпионов-2023/24. Смотрите оперативное видео голов на "Футбол 24".
Винисиус Жуниор 83’
83’ Винисиус Жуниор
Первый тайм прошел без голов, хотя моментов хватало – Фюлькруг попал в стойку, а Карвахаль в подкате заблокировал удар Адейеми, который уже обыграл голкипера. После перерыва Фюлькруг имел еще один момент, но Куртуа отразил его удар головой.
Реал ответил на 74-й минуте, и ответил голом. Получилось очень банально – Кроос навесил с углового, а Фюлькруг не удержал Карвахаля на ближней стойке – 0:1!
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