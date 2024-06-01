Первый тайм прошел без голов, хотя моментов хватало – Фюлькруг попал в стойку, а Карвахаль в подкате заблокировал удар Адейеми, который уже обыграл голкипера. После перерыва Фюлькруг имел еще один момент, но Куртуа отразил его удар головой.

Реал ответил на 74-й минуте, и ответил голом. Получилось очень банально – Кроос навесил с углового, а Фюлькруг не удержал Карвахаля на ближней стойке – 0:1!