УАФ привезла чималу кількість представників на церемонію жеребкування до Німеччини, яка через два роки буде господаркою чемпіонату Європи.

Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 – одна з найважчих груп для "синьо-жовтих"

Цікаво, що у залі також був присутній Микита Павелко – син керівника українського футболу. Він сидів праворуч від прес-аташе збірної України Олександра Гливинського. Відповідні кадри потрапили у трансляцію жеребкування. При цьому немає жодної інформації про те, що Павелко-молодший є працівником УАФ.

Відзначимо, що сам Андрій Павелко сидів не з українською делегацією, а серед почесних гостей поруч з організаторами Євро-2024.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи