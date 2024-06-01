"Во время финальной стадии Евро начались чудеса да и только. Команду к турниру готовил Юрий Мороз. Неделю они готовились. А накануне первого матча против Сербии (0:1) в лагерь сборной приехал Унаи Мельгоса.

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Кто не знает, Унаи Мельгоса – это главный тренер сборной Украины U-21 и куратор направления молодежных сборных. Глобально говоря, это Унаи принимал решения относительно назначения главных тренеров сборных U-17, U-19. То есть Унаи – босс.

Уже в конце первого тайма матча Украины U-17 против Сербии U-17 Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, сидел на скамейке запасных нашей команды. Он уже руководил, в перерыве имел слово в раздевалке. Затем Унаи фактически стал руководить тренировочным процессом: игровые, тактические упражнения проводил Унаи Мельгоса.

Фактически на матч против сборной Чехии (1:3), проваленный матч, сборную Украины U-17 готовил главный тренер сборной Украины U-21. Юрий Мороз за этим наблюдал с бровки поля", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, сборная Украины U-17 в своей группе с Кипром, Чехией и Сербией заняла третье место и не вышла в плей-офф турнира.

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