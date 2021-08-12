Алексей ранее уже работал с отцом в минском Динамо, а теперь продолжит это делать во Львове, сообщает официальный сайт Руха.

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"Функции Алексея Кучука? Как и у всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. В частности, и готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем.

Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер. Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили", – сказал Леонид Кучук.

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