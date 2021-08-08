"Прежде всего, благодарен футболистам и всей команде. Времени было очень мало. С момента моего приезда во Львов началась подготовка к этому матчу. Во время этого процесса мы обращали внимание на мельчайшие детали. Хотел бы сказать большое спасибо футболистам, которые ответственно, спокойно и сдержанно отнеслись к этой работе.

Голасо Шестакова и первая победа Кучука в видеообзоре матча Рух – Верес – 2:1

Они начали анализировать свои действия на поле и игру в целом. Во время тренировки все прислушивались к моим словам. За это время мы выполнили огромный объем работы. Да, во время игры были определенные нюансы. Любой игрок может отдать неточную передачу, но эта работа, которая была проделана за последние два дня, дала свои плоды. Этого можно достичь только тогда, когда команда очень сильно стремится победить.

Также хотел выразить особенную благодарность болельщикам. Если говорить честно, то это особенный кайф, когда ты чувствуешь поддержку зрителей. Когда играет гимн, все встают – мороз по коже. Ради этого живешь и работаешь в футболе. Мы очень сильно ощущали сегодня болельщиков. Браво!

Энергетический круг после матча – моя идея. Это благодарность команде и стадиону. Нужно любить свою арену. Рад, что мы играем на таком стадионе. Может кто-то думает, что это ни на что не влияет, но это не так.

Федык получил предложения из Европы и Азии, но имеет шансы остаться в Рухе

Не всегда удается удачно стартовать в чемпионате и побеждать во всех матчах. Конечно, нужно уметь держать удар. Как и в боксе, нужно уметь подниматься после нокдауна и наносить уже новый удар. Мы должны биться за результат. Сегодня и мы, и соперник забили сумасшедшие голы. Но это не случается, когда нет желания, класса и подготовки. На результат влияет все. Даже свой стадион – это как живой организм.

Когда я работал главным тренером Руха раньше – это было другое время. У президента клуба видео, когда я ехал по грязи на том месте, где уже фактически построена академия. Я прошел большой путь: через болото, пот, Первую лигу. Сейчас я вернулся в родной дом", – цитирует Кучука официальный сайт клуба.

Рух одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, переиграв Верес