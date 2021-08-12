Олексій раніше вже працював із батьком у мінському Динамо, а тепер продовжить це робити у Львові, повідомляє офіційний сайт Руха.

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"Функції Олексія Кучука? Як і у всіх тренерів: готувати команду до наступних поєдинків. Зокрема, й готувати гравців індивідуально та тактично на весь чемпіонат. Повноваження у тренерському штабі ми не розділяємо.

Олексій Кучук відповідатиме за те, що запропонує головний тренер. Звісно, у нього нові емоції, нові відчуття. Таку академію мало хто бачив. Приблизно те саме відчував і я, коли повернувся в команду. Вдячний людям, які нас сюди запросили", – сказав Леонід Кучук.

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