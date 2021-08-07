Рух проводил первый домашний матч в сезоне и первый матч под руководством нового-старого тренера – Леонид Кучук, который возглавлял команду в 2019 году, на днях сменил Ивана Федыка. В чемпионате 2021/22 львовяне стартовали с двух поражений, поэтому в поединке против Вереса "желто-чёрных" устраивала лишь победа. Ровенчане же за этот период набрали всего одно очко, причем в матче против Динамо неделю назад новичок УПЛ пропустил два гола ещё до 6-й минуты. Сегодня подопечных Юрия Вирта ничья тоже не устраивала.

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Впрочем, его команда снова провалила начало матча. Уже на 6-й минуте Рух открыл счёт в результате шикарной диагонали от Мартынюка на левый фланг и не менее классной подачи от Мисика – Борячук замкнул её ударом головой в дальний угол. 1:0! Ещё через четыре минуты Климчук удвоил преимущество, обыграв Пасич на дриблинге и пробив из-под Махнева под ближнюю штангу – выстрел оказался не очень сильным, но крайне точным. 2:0! Юрий Вирт был шокирован.

Впрочем, во второй половине первого тайма Верес сумел прийти в себя, создав два голевых момента. Так, на 23-й минуте Гегедош получил передачу на левый край штрафной и нанес удар метров с семи – мяч попал во внешнюю сторону сетки, едва не попав в ближний угол! На 29-й же в результате небольшой паники Гончеренко неожиданно пробил с центра штрафной, но получилось слишком высоко.

В целом, матч был равным, но Верес больше работал с мячом. В конце концов, на 39-й минуте ровенчане были вознаграждены за бойцовский характер: Михаил Шестаков получил пас на левый угол штрафной и с места закрутил мяч в дальнюю девятку – 2:1! Это был настоящий шедевр. Панькив даже не пошевелился. В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Руха в счете.

Второй тайм прошел примерно в том же улюче, что и вторая половина первого. Обе команды поочередно владели инициативой и проводили неплохие контратаки, но моментов возникало очень мало. Львовяне имели только три явные возможности забить третий гол – две из них упустил Климчук, который на 59-й минуте не дотянулся до двух прострелов с разных флангов (хотя мяч катился по линии вратарской). Кроме того, на 79-й свежий Кузык вырывался один на один с Когутом, но перебросить голкипера Оресту не удалось.

Верес же едва не сравнял счет на 66-й минуте, когда Панькив и Гагун ошиблись при перехвате подачи на дальнюю штангу. Геннадий Пасич подхватил мяч и пробил с близкого расстояния, но попал прямо во вратаря. Лучших шансов вырвать ничью гости не имели. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Руха – первую в новом сезоне УПЛ!

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