Защитник Даниил Чечер продолжит карьеру в Полесье, сообщает Sport.ua.

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18-летний защитник, у которого завершился контракт с Ингульцом, будет играть за команду U-19. Интересно, что наставником молодежного состава житомирян является Сергей Шищенко, который в свое время немало поиграл в донецком Металлурге с отцом Даниила Вячеславом Чечером.

Напомним, Чечер-младший дебютировал на профессиональном уровне за Мариуполь U-19. В прошлом сезоне в молодежном первенстве провел за Ингулец 19 матчей, в которых забил 1 гол.

К слову, Вячеслав Чечер выступал за Кривбасс, донецкий Металлург, Карпаты, Зарю и российскую Кубань. Провел 5 матчей за сборную Украины. После завершения карьеры начал тренерскую деятельность в Заре, а затем в ВПК-Агро.

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