Захисник Даниїл Чечер продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє Sport.ua.

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18-річний оборонець, в якого завершився контракт з Інгульцем, гратиме за команду U-19. Цікаво, що наставником молодіжного складу житомирян є Сергій Шищенко, який свого часу чимало пограв у донецькому Металурзі з батьком Даниїла В'ячеславом Чечером.

Нагадаємо, Чечер-молодший дебютував на професіональному рівні за Маріуполь U-19. Минулого сезону у молодіжній першості провів за Інгулець 19 матчів, в яких забив 1 гол.

До слова, В'ячеслав Чечер виступав за Кривбас, донецький Металург, Карпати, Зорю та російську Кубань. Провів 5 матчів за збірну України. Після завершення кар'єри розпочав тренерську діяльність у Зорі, а згодом у ВПК-Агро.

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