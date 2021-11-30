Едва ли не каждый отец-футболист мечтает о сыне, который продолжит его дело. В украинском футболе таких примеров немало и многие особенно успешны. Бывают случаи, когда дети даже превосходят своих родителей. Вспоминаем родственные пары, выступавшие на уровне украинского элитного дивизиона.

Всего в Высшей лиге/Премьер-Лиге зафиксировано три десятка таких случаев. Мы проанализируем наиболее успешные и показательные украинские футбольные династии.

Юрий и Виталий ВЕРНИДУБЫ

В элитном украинском дивизионе Юрий Вернидуб сыграл сравнительно немного – несколько сезонов за запорожские Металлург и Торпедо. Вскоре под его руководством успешно выступал сын. В жизни Виталия фактически было две большие команды: запорожский Металлург и Заря. Отец давно не тренирует сына, однако тот остается важным элементом в команде Виктора Скрипника.

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Юрий и Владислав КАЛИТВИНЦЕВЫ

Тот случай, когда талант полностью передался по генам. О передаче Юрия Калитвинцева до сих пор ходят легенды – в киевском Динамо в свое время он считался ключевым полузащитником. Сейчас у нас есть возможность наслаждаться изысканными ударами и фланговыми кроссами от его сына Владислава, который выступает за Десну.

Сергей и Кирилл КОВАЛЬЦЫ

Еще один очень похожий семейный дуэт. Футбольный интеллект – это то, что выделяло Сергея и помогает Кириллу на поле. Отец сменил немало команд, главные из которых Динамо и Карпаты. Что касается Кирилла, то он лидер нынешней Александрии.

Фото из архива семьи Ковальцов

Игор и Валерий ЛУЧКЕВИЧИ

Отца и сына Лучкевичей связывает нереальная работоспособность. Игорь провел классную карьеру, где вишенками на торте были выступления в запорожском Металлурге и Карпатах. Валерий играл за Днепр и Александрию, а теперь выступает за СК Днепр-1 и имеет все шансы превзойти отца.

Василий и Марьян ШВЕДЫ

По регалиям Марьян Швед уже превзошел отца, ведь вызывался в национальную сборную и все еще ищет себя в Европе. Отец Василий дебютировал в Высшей лиге почти в 29, однако попал туда прямо из Второй лиги. Впрочем, это не помешало Шведу-старшему отличиться голом в дебютном матче и финишировать среди лучших бомбардиров элитного дивизиона в первом же сезоне на высшем уровне с 8 голами.

Василий и Марьян Шведы / коллаж Карпат

Руслан и Денис КОСТЫШИНЫ

Большинство украинских болельщиков помнят Руслана Костышина благодаря рейдам по флангу в составе Днепра эпохи Евгения Кучеревского. Сейчас подобные функции выполняет его сын Денис, который в УПЛ еще успел дебютировать за Днепр, а затем выступал под руководством папы в Колосе.

Владимир и Николай МУСОЛИТИНЫ

Первым в семье Мусолитиных футболом начал заниматься дедушка Николай. Впоследствии его путь продолжили потомки. Сын Владимир выступал за национальную сборную Украины, а внук Николай стал чемпионом мира в составе сборной U-20. Оба играли в элитном украинском дивизионе за главную команду родного города – Черноморец.

Николай Мусолитин с чемпионским трофеем / фото из архива Николая Мусолитина

Александр и Эдуард СОБОЛИ

Отец нынешнего сборника участвовал еще в первом чемпионате Украины в составе запорожского Торпедо. Со временем почти сотню матчей в Высшем дивизионе Соболь-старший отыграл за Зирку. Его сын Эдуард в раннем возрасте успел сменить несколько ведущих клубов страны: запорожский и донецкий Металлурги, Шахтер и Металлист, а затем переехал за границу, где выступает сейчас за бельгийский Брюгге.

Андрей и Юрий ТЛУМАКИ

Недавно 19-летний Юрий Тлумак отметился дебютным голом в УПЛ в составе Черноморца в его родном Львове. Свою премьерную игру на высшем уровне Тлумак-младший провел за Карпаты, ставшие особой командой в карьере его отца-голкипера. Андрей Тлумак выступал в запорожском Металлурге, Металлисте и Заре, однако легендой стал в составе "зелено-белых львов", которые он возглавляет сейчас во Второй лиге.

Андрей и ЮрийТлумаки / фото Евгения Кравса

Павел, Александр и Юрий ЯКОВЕНКО

Особое достижение принадлежит семье Яковенко. Старшего из них Павла мы знаем, как требовательного тренера-специалиста по воспитании талантов. В 80-е он был важным элементом в построениях Валерия Лобановского в Динамо и даже успел сыграть за киевлян в украинской Высшей лиге. Его сыновья Александр и Юрий свои карьеры построили за рубежом, но тоже провели в разное время несколько матчей в чемпионате Украины: старший сын за Металлист и Динамо, младший за Оболонь.

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Украинский футбол знает еще более продолжительные династии, распространяющиеся на два поколения. Показателен пример семьи Зубковых. Дедушка Виктор Зубков в середине 60-х выступал за донецкий Шахтер, а затем провел более 250 матчей за одесский Черноморец. Его сын Владислав выступал в частности и в Высшей украинской лиге за запорожский Металлург, Черноморец и Днепр, а внук Руслан играл за Мариуполь, Зирку и Львов.

Недавно в элитном дивизионе несколько матчей за Десну отыграл Денис Демьяненко, сын легендарного динамовца Анатолия Демьяненко. Среди свежих дебютантов – игрок Рухая Марко Сапуга, отец которого Андрей, в 90-х немало поиграл за Карпаты. Несколько раньше карпатовский дуэт формировали Романы Толочки: сын легендарного карпатовца Роман-младший также выступал за "зелено-белых" на самом высоком уровне.

Похожая история у Олегов Остапенко: отец-вратарь провел приличную карьеру в Высшей лиге в составе нескольких команд: винницкая Нива, Кривбасс, Металлист, Ворскла, Ильичевец, Оболонь. Олег-младший выбрал позицию защитника и также отыграл несколько матчей в УПЛ за Ворсклу и Черноморец. Виталий Цыганков, отец динамовца Виктора, также был вратарем – в начале 90-х выступал за винницкую Ниву. Что касается Цыганкова-младшего, то он является лидером не только "бело-синих", но и одним из лучших футболистов Украины.

Виталий и Виктор Цыганковы / фото 33kanal.com

Станислав Тищенко сыграл в Высшей лиге одну игру, когда защищал ворота Волыни. Впоследствии он работал тренером в Олимпике, где один матч в УПЛ на позиции полузащитника провел его сын Артем. Андрей, папа Артема Федецкого, стал легендой луцкой Волыни еще в советское время, хотя несколько сезонов провел за лучан и в Высшей украинской лиге. О карьере Артема лишний раз напоминать не стоит – его прекрасные выступления, прежде всего, за Карпаты и Днепр еще свежи в памяти. В Карпатах пару лет назад выступал Артем Филимонов, сейчас в 27-летнем возрасте начавший тренерскую карьеру в Кривбассе. Его отец Денис в начале 90-х дебютировал в Кривом Роге в Высшей лиге, а затем играл за Верес и Днепр.

Андрей, Артем и Адриан Федецкий / фото zbirna.24tv.ua

Иван Баранов почти всю свою карьеру провел в Финляндии, куда его отец Александр переехал после успешных выступлений в Металлисте. Впоследствии Баранов-старший вернулся на небольшой период в Харьков и сыграл 4 матча в Высшей лиге. В начале нового тысячелетия он возглавлял киевский Арсенал, за который пару матчей провел его сын Иван.

Трагически сложилась судьба футболистов Евсеевых. Отец Василий одинаково успешно играл за Зарю, Динамо и Шахтер в советские времена, однако в период Независимости отыграл всего несколько матчей за Буковину и винницкую Ниву. В 2010 году Евсеев-старший трагически погиб, хотя до этого успел потренировать в киевском Арсенале своего сына Евгения, которого не стало в 2011-м в результате ДТП.

Фантастическую карьеру в Динамо провел Виталий Косовский. Его сын Сергей также играл в Премьер-Лиге, однако совсем мало – один матч за Ворсклу. В Мариуполе в разное время выступали Путри: отец Герман в конце 90-х, а сын Илья дебютировал в УПЛ на берегах Азова почти три года назад и сейчас защищает цвета Черноморца.

Виталий и Сергей Косовские / коллаж football.ua

Настоящей легендой Буковины считается Виктор Олейник, значительная часть карьеры которого прошла в период СССР. Однако форвард успел поиграть за черновицкую команду (и еще кировоградскую Зирку) в Высшей лиге. Его сына Дениса представлять не нужно – в его списке несколько клубов элиты, главные из которых – Динамо, Металлист и Днепр.

Велика крымская династия Причиненко. Старшие братья Владимир и Сергей имели сыновей Станислава и Дениса соответственно. На уровне украинского элитного дивизиона сыграли только Владимир и Станислав. Причиненко-старше Темпы, младший за Таврию. На хорошем уровне за тернопольскую Ниву и Черноморец выступал Олег Мочуляк. Его сын Ренат только недавно дебютировал в Премьер-Лиге за Десну.

Ренат и Олег Мочуляки / фото из архива Олега Мочуляка

Похожая ситуация у Слюсаров: отец Валентин засветился в нескольких высшелиговых командах, главная из которых Металлист. Его сын Денис находится в начале футбольного пути, однако уже успел сыграть в УПЛ за Карпаты и Рух. С Металлистом связана семья Ралюченко: отец представлял главную команду Харькова в союзную эпоху, а в Высшей лиге защищал цвета Торпедо, Темпа и Зирки. Сын Андрей выступал в УПЛ исключительно за Металлист. В начале нового тысячелетия за Полиграфтехнику и Зирку играл Денис Хомутов, со временем тренировавший в Олимпике своего сына Владислава.

Семья Хомутовых / фото из семейного архива

Почти вся карьера звезды николаевского футбола Валерия Машнина прошла в советский период, однако в украинской Высшей лиге он играл за Эвис и Торпедо. Его сын Александр несколько лет назад был игроком Черноморца. В свое время в атаке Днепра и Ворсклы действовал Сергей Шевцов, сын которого Илья в настоящее время является футболистом Десны.

Как видим, в истории элитного украинского дивизиона происходило немало случаев, когда сыновья не просто продолжали заниматься делом жизни их родителей, но и делали большие успехи. Часто это случалось конкретно под руководством родных им людей. К тому же точку на этом ставить рано – нет сомнений в том, что такие родственные дуэты будут только разрастаться, а новые поколения будут выступать на высоком уровне и держать марку своей фамилии. По крайней мере, пример и ориентир у них точно будет.

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала Юрию Назаркевичу.