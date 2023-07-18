Форвард сборной Панамы Альфредо Стивенс близок к переходу в Черноморец, сообщает "ТаТоТаке".

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28-летний игрок в отличие от своего партнера – Эдуардо Герреро из Зари, который стал настоящим открытием прошлого сезона – является основным нападающим национальной команды (23 матча, 1 гол). Он может сыграть также правым вингером.

К слову, Стивенс имеет опыт выступлений в Европе: в свое время он играл в Словакии за Дунайску Стреду и португальскую Санта-Клару. Его последним клубом был венесуэльский Пуэрто-Кавельо, который он покинул 1 июля (4 мяча в 13 поединках). В Одессу панамец приехал в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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