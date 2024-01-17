Обамеянг запугивает Шахтёр – приложил руку к 8 голам в 4 матчах и "стал" Довбиком
Форвард Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг выиграл награду "Лучший игрок месяца".
Обамеянг был официально признан лучшим игроком чемпионата Франции в декабре 2023 года. Об этом информирует официальный Твиттер Лиги 1. "Обама" приложил руку к восьми голам в четырёх матчах – на его счету 4 гола и 4 ассиста.
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Пьер-Эмерик забил в ворота Лиона, Ренна и Лорьяна (дважды) и ассистировал в матчах с Лионом (дважды), Лорьяном и Клермоном. Обамеянг является лучшим бомбардиром Марселя в чемпионате Франции (5 голов).
Напомним, что форвард Жироны Артём Довбик также стал лучшим игроком декабря в Ла Лиге. Украинец тоже забил в последнем месяце 2023 года 4 мяча.
В середине февраля Марселю предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы с Шахтёром.