Обамеянг был официально признан лучшим игроком чемпионата Франции в декабре 2023 года. Об этом информирует официальный Твиттер Лиги 1. "Обама" приложил руку к восьми голам в четырёх матчах – на его счету 4 гола и 4 ассиста.

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Пьер-Эмерик забил в ворота Лиона, Ренна и Лорьяна (дважды) и ассистировал в матчах с Лионом (дважды), Лорьяном и Клермоном. Обамеянг является лучшим бомбардиром Марселя в чемпионате Франции (5 голов).

Напомним, что форвард Жироны Артём Довбик также стал лучшим игроком декабря в Ла Лиге. Украинец тоже забил в последнем месяце 2023 года 4 мяча.

В середине февраля Марселю предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы с Шахтёром.