"Все, что я могу сказать о Килиане Мбаппе, это лишь замечательные вещи, как о футболисте и человеке. Я понимаю его решение. Он здесь семь лет, он легенда клуба. Он отдал этому клубу все, и этот клуб тоже дал ему все. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Я гордился тем, что он был в этой команде. Он помогал нам и был лидером, и он делал это с улыбкой на лице.

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Мы давно знали о том, что он уйдет, но это было объявлено лишь вчера. Это ничего не меняет. Все останется таким, как и было раньше. Независимо от того, кто здесь и кто отсутствует, моя цель – быть сильнее в следующем сезоне.

ПСЖ в дальнейшем будет оставаться замечательной командой, и мы станем еще лучше. Мы привлечем игроков с сильным менталитетом и игроков, которые отождествляют себя с клубом. Так устроена жизнь", – цитирует Энрике ESPN.

Важно отметить, что по информации многих источников, следующим клубом звезды ПСЖ станет Реал Мадрид.

К слову, 25-летний француз выступал за ПСЖ с августа 2017 года. Вместе с парижским клубом Мбаппе 7 раз выигрывал Лигу 1, трижды становился обладателем Кубка Франции и Суперкубка Франции и дважды выигрывал Кубок лиги.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...