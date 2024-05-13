В воскресенье вечером Бенфика провела последнюю домашнюю игру в сезоне – команда обыграла Ароку со счётом 5:0. Бенфика проиграла Спортингу борьбу за чемпионский титул и некоторые болельщики "орлов" дали понять, что устали от Шмидта – в этом сезоне тренера часто критиковали.

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"Этим людям уделяется слишком много внимания. Ясно одно: в таких условиях чемпионом стать невозможно. Просто невозможно. Если мой уход решит эту проблему, то мне придется поговорить с клубом. Это не может больше продолжаться еще один сезон. В то же время нам следует сосредоточиться на настоящих болельщиках Бенфики. На всех тех мужчинах, женщинах, мальчиках, девочках, дедушках и бабушках, которые продолжают поддерживать свой клуб. Вопрос в том, как мы сможем их снова порадовать", – цитирует Шмидта Voetbal International.

Контракт тренера с Бенфикой рассчитан до середины 2026 года.

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