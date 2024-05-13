Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал свои мысли относительно борьбы за чемпионский титул перед перенесенным матчем 34-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

"Все достаточно очевидно. Если мы не выиграем в матче с Тоттенхэмом – мы не выиграем Премьер-лигу. Нужно быть напряженными и сосредоточенными. Если мы сыграем в этом матче расслабленно – это будет большая ошибка.

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Тоттенхэм собирается играть за квалификацию в Лигу чемпионов. Мы также имеем огромную цель", – цитирует Гвардиолу BBC.

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Важно отметить, что Манчестер Сити сейчас находится на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ с 86 очками и отстает от Арсенала на одно очко. Манчестер Сити может изменить ситуацию и стать первым, если одолеет Тоттенхэм. Тоттенхэм, со своей стороны, находится на 5-м месте с 63 очками.

К слову, матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 14 мая в 22:00.

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