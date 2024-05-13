Гвардиола считает, что Тоттенхэм решит судьбу чемпионства: "Если Ман Сити сыграет расслабленно – будет большая ошибка"
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал свои мысли относительно борьбы за чемпионский титул перед перенесенным матчем 34-го тура АПЛ против Тоттенхэма.
"Все достаточно очевидно. Если мы не выиграем в матче с Тоттенхэмом – мы не выиграем Премьер-лигу. Нужно быть напряженными и сосредоточенными. Если мы сыграем в этом матче расслабленно – это будет большая ошибка.
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Тоттенхэм собирается играть за квалификацию в Лигу чемпионов. Мы также имеем огромную цель", – цитирует Гвардиолу BBC.
Важно отметить, что Манчестер Сити сейчас находится на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ с 86 очками и отстает от Арсенала на одно очко. Манчестер Сити может изменить ситуацию и стать первым, если одолеет Тоттенхэм. Тоттенхэм, со своей стороны, находится на 5-м месте с 63 очками.
К слову, матч Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 14 мая в 22:00.
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