Немецкая газета Bild в контексте российской агрессии напоминает, что генеральным спонсором Шальке является Газпром. Правда, на фото, которым проиллюстрирована статья, нет логотипа компании. Издание "зацензурировало" его, разместив там надпись: "Свободу Украине".

Московский клуб попал под санкции США из-за агрессии России в Украине

Накануне руководство России признало террористические формирования в Донецкой и Луганской областях, а также наращивает свое присутствие уже не просто у границ Украины, но непосредственно на временно оккупированных территориях.

К слову, бывший клуб Евгения Коноплянки выступает в Бундеслиге 2. После 23-х туров Шальке занимает пятое место в турнирной таблице.

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