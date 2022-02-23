Західні країни продовжують реагувати на події на українському Донбасі.

Німецька газета Bild у контексті російської агресії нагадує, що генеральним спонсором Шальке є Газпром. Щоправда, на фото, яким проілюстрована стаття, немає логотипу компанії. Видання "зацензурувало" його, розмістивши там напис: "Свободу Україні".

Московський клуб потрапив під санкції США через агресію Росії в Україні

Напередодні керівництво Росії визнало терористичні формування в Донецькій та Луганській областях, а також нарощує свою присутність вже не просто біля кордонів України, а й безпосередньо на тимчасово окупованих територіях.

До слова, колишній клуб Євгена Коноплянки наразі виступає у Бундеслізі 2.Після 23-х турів Шальке посідає п'яте місце в турнірній таблиці.

Не хочуть їхати до Москви – Польща закликає зробити спорт і футбол інструментом у боротьбі з пропагандою Путіна