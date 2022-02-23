Накануне руководство России признало террористические формирования в Донецкой и Луганской областях, а также наращивает свое присутствие уже не просто у границ Украины, но непосредственно на временно оккупированных территориях.

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Из-за этого Министерство финансов США расширило список российских компаний, которые попали под санкции, сообщает официальный сайт организации.

В частности, в список попал ПФК ЦСКА. Московский клуб является дочерней компанией VEB RF, руководство которой связано с российскими властями. Около двух лет назад VEB RF приобрела 77,63% ЦСКА.

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