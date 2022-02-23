Министр спорта Польши Камиль Бортничук стремится избежать поездки сборной на матч с Россией в Москву, а также будет работать над введением спортивных санкций к оккупировавшей украинский Донбасс стране.

"Если бы все зависело от меня, мы не поехали бы в Москву. Потому что я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое состоится в Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропаганды.

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В то же время я прекрасно осознаю, что отказ от этого матча будет болезненным для наших болельщиков, потому что сборную, вероятно, накажут техническим поражением. Я понимаю, что это будет непростая задача, но в какой-то момент мы должны сказать "стоп". Потому что это плохо кончится, в том числе и для спорта. Кто знает, не возникнет ли конфликт, во время которого футбольные или волейбольные матчи вообще не допустят. В долгосрочных интересах таких организаций, как ФИФА, увидеть проблему.

Рассчитываю на поддержку министров спорта Евросоюза и Великобритании. В среду я пошлю им письмо, в котором призываю к совместным действиям и расширению санкций также на спорт. Надеюсь, что этот голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в делах востока из Варшавы видно больше и лучше, чем из столиц Западной Европы. Мы должны наконец действовать. Как бы там ни было, что-то происходит, потому что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что может добавить к экономическим санкциям также санкции по участию в спортивных соревнованиях в РФ.

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В мировой истории бывают моменты, когда приходится принимать решения и встать на защиту добра. И действовать, несмотря на римский принцип "pecunia non olet". Потому что деньги пахнут. Я намерен сделать то, в чем убежден. Потому что, когда я говорю "хорошо", я тоже имею в виду "мир", – цитирует Бортничука Interia Sport.

24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира. Местом проведения матча назначена Москва, но Польский футбольный союз пытается избежать поездки в страну-агрессор. Поляки уже обращались в ФИФА и УЕФА о возможном перенесении игры на свою территорию.

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