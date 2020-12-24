"Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй немного, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься", – написал Попов в комментариях под видеообращением.

Экс-девушка Попова обратилась к защитнику Динамо из-за неоднозначной реакции в соцсетях

Ранее, бывшая защитника Динамо отметила, что не находится в отношениях с футболистом с апреля 2020 года и посоветовала ему не рассказывать об отношениях на широкую общественность.

Причиной этого стала неоднозначная реакция Попова на фотографию Гладун с игроком донецкого Шахтера Ефимом Коноплей. Ранее бывшая девушка форварда Динамо Владислава Супряги Дария Савина также украла сердце еще одного "горняка" – Валерия Бондаря. Судя по совместным фото в Instagram, Анастасия и Дарья являются хорошими подругами.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі