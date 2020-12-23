Анастасия Гладун, бывшая девушка защитника Динамо Дениса Попова, решила расставить все точки над "і" в истории с игроком.

В своих сторис в Instagram девушка отметила, что не находится в отношениях с Поповым еще с апреля 2020 года.

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Также девушка попросила прислать ее обращения игроку Динамо, подчеркнув, что ему не стоит много рассказывать об отношениях в широкую общественность.

Напомним, вчера Попов неоднозначно прокомментировал фотографию Гладун с игроком донецкого Шахтера Ефимом Коноплей. Ранее бывшая девушка форварда Динамо Владислава Спряги Дария Савина также украла сердце еще одного "горняка" – Валерия Бондаря. Судя по совместных фото в Instagram, Анастасия и Дарья являются хорошими подругами.

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