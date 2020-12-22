"Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал", – написал Попов в комментариях к фотографии своей экс-девушки с ним и Коноплей.

Конопля покорил сердце роскошной красавицы, которая крутила роман с талантом Динамо

Напомним, что защитник Шахтера начал встречаться с Анастасией Гладун, которая ранее находилась в отношениях с защитником Динамо и поддержала своеобразный тренд среди девушек украинских футболистов.

Добавим, не так давно бывшая девушка форварда Динамо Владислава Супряги Дария Савина также украла сердце игрока Шахтера Валерия Бондаря. Судя по совместных фото в Instagram, Анастасия и Дарья являются хорошими подругами.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі