Попов неоднозначно отреагировал на совместную фотографию игрока Шахтера со своей бывшей девушкой
Защитник Динамо Денис Попов загадочно прокомментировал совместную фотографию Ефима Конопли со своей бывшей девушкой.
"Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал", – написал Попов в комментариях к фотографии своей экс-девушки с ним и Коноплей.
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Напомним, что защитник Шахтера начал встречаться с Анастасией Гладун, которая ранее находилась в отношениях с защитником Динамо и поддержала своеобразный тренд среди девушек украинских футболистов.
Добавим, не так давно бывшая девушка форварда Динамо Владислава Супряги Дария Савина также украла сердце игрока Шахтера Валерия Бондаря. Судя по совместных фото в Instagram, Анастасия и Дарья являются хорошими подругами.
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