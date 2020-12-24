"Занадто багато честі відповідати тобі. Свисток здуй трохи, я не можу розібрати, що говориш. Ти не на моєму місці і навіть поруч не стоїш, тому помовч. Твої коментарі нікому не потрібні, розслабся", – написав Попов у коментарях під відеозверненням.

Екс-дівчина Попова звернулась до захисника Динамо через неоднозначну реакцію в соцмережах

Раніше, колишня захисника Динамо зазначила, що не перебуває у відносинах із футболістом з квітня 2020 року та порадила йому не розповідати про стосунки на широкий загал.

Причиною цього стала неоднозначна реакція Попова на світлину Гладун із гравцем донецького Шахтаря Юхимом Коноплею. Раніше колишня дівчина форварда Динамо Владислава Супряги Дарія Савіна також вкрала серце ще одного "гірника" – Валерія Бондаря. Судячи зі спільних фото в Instagram, Анастасія та Дарія є хорошими подругами.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі