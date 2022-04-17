"Суркисы всегда были украинофобами": Маркевич хочет судьбы Медведчука для боссов Динамо, подведших сборную
Легендарный тренер Мирон Маркевич призвал наказать братьев Суркисов – решение не отпускать игроков Динамо в расположение сборной стало последней каплей.
– Мирон Богданович, правильно ли поступило Динамо, не отпустив в сборную игроков раньше определенного срока ФИФА?
– Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я в шоке. Я считаю, что это беспредел со стороны Динамо и его нужно прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.
Суркис нашел оправдание, почему Динамо не пускает игроков в сборную Украины – это инициатива Луческу
– Можно как-то повлиять на Суркисов, чтобы такая ситуация больше повторилась?
– Это нужно было раньше делать, а не сейчас.
– По примеру Медведчука?
– Вы уже ответили за меня.
– Как вы думаете, Суркисы вернутся в Украину?
– Если мы позволим им вернуться, мы ничего не стоим. Это будет полный маразм, – заявил Маркевич в интервью FanDay.
Россия напала на Украину: Динамо дерзко "торгуется" со сборной, беспрецедентный поступок из Первой лиги (LIVE)