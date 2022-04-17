– Мирон Богданович, правильно ли поступило Динамо, не отпустив в сборную игроков раньше определенного срока ФИФА?

– Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я в шоке. Я считаю, что это беспредел со стороны Динамо и его нужно прекращать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.

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– Можно как-то повлиять на Суркисов, чтобы такая ситуация больше повторилась?

– Это нужно было раньше делать, а не сейчас.

– По примеру Медведчука?

– Вы уже ответили за меня.

– Как вы думаете, Суркисы вернутся в Украину?

– Если мы позволим им вернуться, мы ничего не стоим. Это будет полный маразм, – заявил Маркевич в интервью FanDay.

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