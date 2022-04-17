– Мироне Богдановичу, чи правильно вчинило Динамо, не відпустивши до збірної гравців раніше за визначений термін ФІФА?

– Навіть не міг очікувати, що таке може статися. Я шокований. Я вважаю, що це свавілля з боку Динамо і його треба припиняти. Суркіси завжди були українофобами, а зараз це навіть не обговорюється. Раніше я воював із ними все життя, тепер вони повністю розкрилися.

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– Чи можна якось вплинути на Суркісов, щоб така ситуація більше повторилася?

– Це потрібно було раніше робити, а не зараз.

– За прикладом Медведчука?

– Ви вже відповіли за мене.

– Як ви гадаєте, Суркіси повернуться в Україну?

– Якщо ми дозволимо їм повернутися, тоді ми нічого не варті. Це буде повний маразм, – заявив Маркевич в інтерв'ю FanDay.

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