"Насамперед, пропоную усім не гарячкувати, а спокійно, вдумливо та не ангажовано проаналізувати офіційну відповідь Динамо щодо прохання від УАФ про відрядження 12-ти наших гравців у розпорядження тренерського штабу збірної команди з 29 квітня. Там чітко та зрозуміло викладено інше бачення термінів використання футболістів столичного клубу у тренувальному процесі під орудою Олександра Петракова.

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Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців в інтересах збірної буде використано більш раціонально, якщо вони матимуть ігрову практику в рамках серії товариських благодійних матчів із топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь Динамо.

У мене немає підстав не довіряти своєму тренерові в таких специфічних питаннях, як умови досягнення гравцями оптимальних кондицій напередодні важливих поєдинків. У згаданій відповіді на запит пана Протасова ми дохідливо акцентували на тому, що клуб прагне забезпечити високий результат виступу збірної за участю своїх гравців якраз за рахунок можливості останніх не втратити ігровий тонус, набутий під час благодійного турне Європою. Можливо, такий підхід комусь не подобається, але він однозначно спрямований на підвищення боєздатності динамівців, яким випала честь захищати синьо-жовті кольори головної команди країни.

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Тому я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців Динамо, котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців. При цьому я закликаю футбольну спільноту до взаємоповаги та здорового глузду. Давайте створимо для національної збірної максимально сприятливі умови підготовки – без істерики та спекуляцій", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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