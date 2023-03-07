"Команда играет, а президента нет на стадионе. Суркису надо продавать Динамо. Он даже на игры перестал ездить. Как это так?! Он что, не мог из Монако на одну игру с Ингульцом приехать, а потом уехать назад? Я этого не понимаю… Вон Засуха на матч Колоса в Кривой Рог ездил, и ничего!

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Откуда я знаю, кто может купить клуб. Я что, всех богатых должен знать? Мне все равно, кто придет! Главное, чтобы купили и что-то поменяли к лучшему. Я уверен, что после этого туда вернутся люди, с которыми в Динамо некрасиво попрощалось.

Речь не только о Михайличенко! Тот же Демьяненко. Если меня позовут, я с удовольствием пойду помочь. Но только если у Динамо будет все профессионально, а не так, что решает один человек. О роли уже можно договариваться. Я готов помогать, в чем я хорош, а не так чтобы просто числиться", – цитирует Леоненко. FanDay.

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