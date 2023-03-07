"Лобановский ему завидует": Леоненко советует не увольнять Луческу и высмеял назначение Ротаня
Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко высказался по поводу главного тренера киевлян Мирчи Луческу.
"Игорь Михайлович говорит правильно, но не делает то, что говорит. Вот пришел Шовковский. Возможно, он станет главным тренером. Суркис может сказать, что он не является "динамовским сердцем", а новым поколением.
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Мое мнение, что сейчас нет смысла убирать Луческу. Нормальные люди не увольняют тренера посреди сезона. Это только в Александрии могут взять и убрать Гуру, когда все нормально. Теперь Ротань у нас миссия – три команды возглавляет. Лобановский ему завидует, царство ему небесное. Кроме смеха, это ничего не вызывает", – цитирует Леоненко. FanDay.
Напомним, киевляне после 16 туров занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия расположилась на 5-й строчке, но такой прогресс не сохранил работу для Юрия Гуры, которого зимой заменил Руслан Ротань.
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