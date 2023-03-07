"Игорь Михайлович говорит правильно, но не делает то, что говорит. Вот пришел Шовковский. Возможно, он станет главным тренером. Суркис может сказать, что он не является "динамовским сердцем", а новым поколением.

Сабо: Луческу надо уходить – он ничего не сделает с Динамо

Мое мнение, что сейчас нет смысла убирать Луческу. Нормальные люди не увольняют тренера посреди сезона. Это только в Александрии могут взять и убрать Гуру, когда все нормально. Теперь Ротань у нас миссия – три команды возглавляет. Лобановский ему завидует, царство ему небесное. Кроме смеха, это ничего не вызывает", – цитирует Леоненко. FanDay.

Напомним, киевляне после 16 туров занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия расположилась на 5-й строчке, но такой прогресс не сохранил работу для Юрия Гуры, которого зимой заменил Руслан Ротань.

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