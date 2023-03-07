"Команда грає, а президента немає на стадіоні. Суркісу треба продавати Динамо. Він навіть на ігри перестав їздити. Як це так?! Він що, не міг із Монако на одну гру з Інгульцем приїхати, а потім поїхати назад? Я цього не розумію. Он Засуха на матч Колоса у Кривий Ріг їздив, і нічого!

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Звідки я знаю, хто може купити клуб. Я що, всіх багатих маю знати? Мені все однаково, хто прийде! Головне, щоб купили і щось поміняли на краще. Я впевнений, що після цього туди повернуться люди, з якими Динамо некрасиво попрощалося.

Мова не тільки про Михайличенка! Той же Дем'яненко. Якщо мене покличуть, я із задоволенням піду допомогти. Але тільки якщо в Динамо буде все професіонально, а не так, що вирішує одна людина. Щодо ролі уже можна домовлятись. Я готовий допомагати, в чому я хороший, а не так, щоб просто числитися", – цитує Леоненка FanDay.

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