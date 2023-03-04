Поединок против Ингульца стал первым официальным матчем для Динамо в 2023 году. Мирче Луческу противостоял Сергей Ковалец, который, в свою очередь, дебютировал во главе петровской команды в официальном поединке. Наставник киевлян дал шанс Назару Волошину и Максиму Дячуку, которые зимой вернулись из аренды и активно наигрывались на сборах. С первых минут вышел и Буяльский, немало пропустивший из-за проблем со здоровьем.

Динамо – Ингулец – онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Уже на первых минутах Екатерина Монзуль назначила штрафную в пользу Динамо. К мячу подошел молодой Максим Дячук, который мощно пробил низом метров с 30-ти – Паламарчук разгадал намерение центрбека и забрал мяч.

А на 13-й минуте забил Ингулец, реализовавший свой первый момент. Ситало выиграл силовую борьбу у Дячука и покатил на Козака, который положил мяч в дальний угол ворот Нещерета. Неудачная игра молодого защитника Динамо привела к быстрому пропущенному мячу. Нарушение правил увидел только комментатор Игорь Цыганык – а вот Екатерина Монзуль и VAR были иного мнения. Ставка Сергея Ковальца на мощного Ситало в атаке сыграла очень быстро – 0:1.

Динамо пошло отыгрываться. Шепелев упал в штрафной Ингульца в борьбе с Кучеренко – все чисто, нет пенальти. Но и гости не забывали о выпадах к чужим воротам. Сидорчук потерял мяч на своей половине, пошла атака Ингульца с ударом – Нещерет спас. Снова вступил в игру Руслан, выбив мяч из-под ног соперника. Очень неубедительный старт от Динамо с большим количеством ошибок.

Ингулец давил через зону дебютанта Дячука. Гости жестко действовали против Максима, а Монзуль позволяла силовую борьбу. Все об игре Динамо свидетельствовал кадр с Александром Алиевым, который вместо просмотра матча читал новости в телефоне. Рядом с ним сидел и Артём Милевский.

Наконец хоть что-то от Динамо впереди. Караваев сбросил на Буяльского, пробившего очень неудачно. Попытка Сидорчука была лучше, но только угловой для киевлян. Ближе к концу тайма пошли моменты у ворота Паламарчука, но удары Ваната и Буяльского были неточны.

А на 43-й минуте Ингулец во второй раз шокировал Динамо. Снова обрезка Сидорчука, а контратака гостей завершилась точным ударом Одарюка, который коленом замкнул подачу с фланга. Игры рукой у Кухарука, перехватившего пас капитана киевлян, Монзуль не зафиксировала. 0:2 после первого тайма – сенсационные 45 минут на стадионе Лобановского.

В перерыве Луческу пошел ва-банк, выпустив Гармаша, Царенко и Вивчаренко. С поля ушли Волошин, Кабаев и Дубинчак, но выход джокеров событий на поле не изменил. Ингулец, достигший своего в первом тайме, сбивал темп игры при любой возможности, а у Динамо по-прежнему совсем ничего не получалось. Лишь на 60-й минуте Гармаш с линии штрафной пробил в ближнюю штангу, а еще одна попытка Дениса была неудачной.

Мог забивать и Ингулец. Ошибся Нещерет, не удержавший мяч в руках. Тот отскочил к Ситало, но Артем с острого угла пробил неудачно. Луческу выпустил еще и Лонвейка, но тот "отличился" разве что бездарным пасом, который испортил атаку "бело-синих". Выход Бенито, регулярно игравшего на сборах, тоже ничего не изменил. Ужасный матч подопечных Луческу.

0:2 – Ингулец впервые в своей истории обыграл Динамо. Сергей Ковалец удачно дебютировал в команде из Петрово, которая с учетом прошлогодних матчей выиграла в третьем туре подряд. Александр Поворознюк будет доволен. Как и Шахтер, сразу два конкурента которого потеряли очки.

Динамо осталось третьим в таблице УПЛ (30 очков), но рискует отпустить Шахтер, имеющий две игры в запасе. Следующий матч подопечные Луческу сыграют 12 марта в Ужгороде против лидера чемпионата – СК Днепр-1.

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